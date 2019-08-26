"Украинцы, простите нас!" В Одессе россиянин на коленях раскаялся за Донбасс и Крым: видео

В Одессе, 23 августа, инженер из Москвы Константин Тычин попросил прощения за гибель украинцев на войне с Россией.

Гражданин РФ встал на колени перед матерями, женами и детьми погибших во время акции, которая прошла у памятника Дюку в память о погибших за независимость Украины.

"Не все россияне любят Путина. Я хочу, чтобы вы, украинцы, простили нас и нашу страну", — сказал он в интервью местному каналу "Бриз".

В Одессе россиянин на коленях раскаялся за Донбасс и Крым 048.ua

Отметим, что участники акции расставили на площади свечки в форме карты Украины, при этом больше всего зажженных свечей было установлено на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве ветераны АТО "поздравили" президента России. Они маршировали по центру Киева и "передали привет" Путину.

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