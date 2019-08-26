Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Украинцы, простите нас!" В Одессе россиянин на коленях раскаялся за Донбасс и Крым: видео

712 Читать материал на украинском

В Одессе, 23 августа, инженер из Москвы Константин Тычин попросил прощения за гибель украинцев на войне с Россией.

Гражданин РФ встал на колени перед матерями, женами и детьми погибших во время акции, которая прошла у памятника Дюку в память о погибших за независимость Украины.

"Не все россияне любят Путина. Я хочу, чтобы вы, украинцы, простили нас и нашу страну", — сказал он в интервью местному каналу "Бриз".

В Одессе россиянин на коленях раскаялся за Донбасс и Крым

В Одессе россиянин на коленях раскаялся за Донбасс и Крым

048.ua

Новости
В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы: подробности

Отметим, что участники акции расставили на площади свечки в форме карты Украины, при этом больше всего зажженных свечей было установлено на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве ветераны АТО "поздравили" президента России. Они маршировали по центру Киева и "передали привет" Путину.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Новая роль Аркаши Бабченко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
извините за цинизм но без прибитых причиндал к земле гвоздём- не считается.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...