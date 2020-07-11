Украинцы продолжают гибнуть на пляжах: появилась тревожная статистика

С начала июля на водоемах Украины погибло 90 человек, из них – 10 детей.

Об этом сообщила ДСНС Украины, одновременно отметив, что спасены за этот период 59 человек, из которых 10 – дети.

В службе напомнили также основные правила безопасного купания:

правильный выбор места для отдыха и плавания;

строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

ДСНС призвала следить за досугом детей в летний период и не позволять им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

ДСНС озвучила тревожную статистику касаемо смертей на воде. Telegram ДСНС

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Кривом Роге во время купания в искусственном водоеме утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла на глазах у его друзей и других отдыхающих.