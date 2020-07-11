Украинцы продолжают гибнуть на пляжах: появилась тревожная статистика
ДСНС озвучила тревожную статистику по смертей на воде (фото: ДСНС).
С начала июля на водоемах Украины погибло 90 человек, из них – 10 детей.
Об этом сообщила ДСНС Украины, одновременно отметив, что спасены за этот период 59 человек, из которых 10 – дети.
В службе напомнили также основные правила безопасного купания:
правильный выбор места для отдыха и плавания;
строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;
постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.
ДСНС призвала следить за досугом детей в летний период и не позволять им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.
ДСНС озвучила тревожную статистику касаемо смертей на воде. Telegram ДСНС
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Кривом Роге во время купания в искусственном водоеме утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла на глазах у его друзей и других отдыхающих.