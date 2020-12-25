Украинцы празднуют Рождество в условиях карантина: какие ограничения действуют на выходных

Власти Украины решили не усиливать карантинные мероприятия на католическое Рождество. Поэтому праздничные выходные 25-27 декабря пройдут в условиях текущих ограничений.

Сейчас, с 19 декабря 2020 года до 7 января 2021 года, в стране действуют запреты "оранжевой зоны".

В частности, разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным сооружениям и кинотеатрам при условии выполнения следующих ограничений:

проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;

религиозные мероприятия в культовых сооружениях 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе – дистанция 1,5 м;

прием посетителей кинотеатрами и всеми учреждениями культуры с 50% наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т.п., с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;

работать можно отелям, санаторно-курортным учреждениям, помимо прочих учреждений, оказывающих услуги по временному размещению.

бассейны, спортзалы, фитнес-центры могут работать с ограничением посетителей не более 1 человека на 20 кв.м.

Также продолжает работать городской общественный транспорт с ограничением по числу пассажиров на местах для сидения и маршруты междугороднего, межобластного сообщения (автомобильный, железнодорожный, авиационный транспорт).

В то же время, в этот период запрещено:

проведения дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

размещения в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее 2 м;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена.

Как сообщал OBOZREVATEL, жесткий локдаун в Украине введут с 8 до 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.