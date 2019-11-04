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4 ноября • обновлено в 15:32
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Украинцы потребовали увольнения скандального экс-прокурора Кулика

1.3т Читать материал на украинском

На сайте президента Украины собирают подписи за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

Соответствующая электронная петиция под №22/077630-эп появилась на веб-ресурсе официального интернет-представительства главы государства 1 ноября. Свою просьбу авторы обращения объясняют тем, "что скандальный и запятнанный предыдущей коррупционной деятельностью прокурор" до сих пор работает в уже "обновленном и очищенном Офисе генпрокурора Руслана Рябошапки".

В частности, обращают внимание на тот факт, что вокруг Кулика продолжают вестись разговоры о его прошлом. Кроме этого, он к тому же провалил тестирование, что является обязательным для всех работников обновленных органов прокуратуры.

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Константин Кулик

Константин Кулик

УНИАН

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, в частности Куликом К. Г., в рамках проведения переаттестации 23 и 24 октября 2019 года было осуществлено прохождение тестирования на знание норм действующего законодательства Украины. По результатам экзамена среди более 1000 прокуроров 29% не сдали либо не появились на экзамен. Стоит заметить, что в перечень лиц, которые не сдали экзамен, вошел прокурор Кулик К. Г., что подтверждается официальной информации размещенной на сайте Генеральной прокуратуры Украины", — говорится в тексте петиции.

Также подчеркивается, что, несмотря на неудовлетворительный результат профессионального тестирования, Кулик продолжает занимать должность и выполнять свои обязанности в новом Офисе Генпрокурора. Это, считают авторы обращения, является примером двойных стандартов и неуважения ко всем работникам прокуратуры.

Петиция на сайте президента об увольнении Константина Кулика

Петиция на сайте президента об увольнении Константина Кулика

petition.president.gov.ua

"Прокурор Кулик К. Г. известен не только в Украине, но и за рубежом своим скандальным коррупционным прошлым и осуществлением заказных политических расправ над оппонентами по заказу предыдущего руководства государства. Это создало условия негативного имиджа Украины в мире и вовлечения нашей страны в скандал со стратегическим партнером — Соединенными Штатами Америки", — утверждают они.

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Кроме этого, отмечается, что и президент, и генпрокурор публично обещали украинцам провести реформу органов прокуратуры, поскольку существующая модель их функционирования "дискредитирует институт правосудия".

"С учетом приведенного, требуем справедливости и выполнения норм действующего законодательства, публичных обещаний и гарантий, предоставленных президентом Украины и Генеральным прокурором — освобождения от должности прокурора, который не сдал экзамен, не прошел переквалификацию и дискредитирует правовой имидж Украины, — Кулика Константина Геннадьевича", — заключают в тексте.

Заметим, что по состоянию на 14:30 4 ноября петиция собрала лишь до 70 голосов из 25 000 необходимых. Подписать ее можно будет в течение еще 89 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings. Якобы прокурор имел доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Байдена.

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Персоны
Константин Кулик Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины коррупция
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