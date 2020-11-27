Украинцы потребовали локдаун после нового рекорда COVID-19

В пятницу, 27 ноября, Министерство здравоохранения Украины сообщило о новом рекорде по количеству зараженных COVID-19 за сутки. Украинцы раскритиковали карантин выходного дня и потребовали ввести локдаун.

Соответствующие комментарии появились под публикацией со статистикой заболеваемости коронавирусом на странице министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Многие пользователи социальной сети возмущены тем, что в стране до сих пор не ужесточили карантин. Некоторые украинцы считают, карантин выходного дня не помог в борьбе с распространением коронавируса.

"И что мы ждем?",

"Вы собираетесь что-то делать наконец? Или будем дальше наблюдать?",

"Ну что, сильно вам карантин выходного дня помог?",

"Карантин выходного дня вижу работает",

"Чего ждем, товарищи? Давай локдаун!" – пишут в комментариях.

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