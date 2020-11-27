Украинцы потребовали локдаун после нового рекорда COVID-19
В Украине зафиксировали рекордное количество зараженных за сутки
Многие украинцы считают, что карантин выходного дня бесполезен
Граждане потребовали радикальных мер от властей, чтобы остановить COVID-19
В пятницу, 27 ноября, Министерство здравоохранения Украины сообщило о новом рекорде по количеству зараженных COVID-19 за сутки. Украинцы раскритиковали карантин выходного дня и потребовали ввести локдаун.
Соответствующие комментарии появились под публикацией со статистикой заболеваемости коронавирусом на странице министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Многие пользователи социальной сети возмущены тем, что в стране до сих пор не ужесточили карантин. Некоторые украинцы считают, карантин выходного дня не помог в борьбе с распространением коронавируса.
"И что мы ждем?",
"Вы собираетесь что-то делать наконец? Или будем дальше наблюдать?",
"Ну что, сильно вам карантин выходного дня помог?",
"Карантин выходного дня вижу работает",
"Чего ждем, товарищи? Давай локдаун!" – пишут в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украинезарегистрировали в Днепропетровской области.
Эпидемиолог заявил, что Украине необходим локдаун в 60 дней.
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель с механизмом компенсации для населения.