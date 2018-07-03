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Украинцы получили безвиз с еще одной страной

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Граждане Украины смогут пребывать на территории Сербии без виз на протяжении 90 дней.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослов Цеголко на своей странице в Facebook, соответствующее соглашение между странами было подписано 3 июля в Белграде.

Подписантами выступили президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич.

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"Мы расширили договор о безвизовом режиме с Сербией", ― пояснил Порошенко.

Петр Порошенко и Александр Вучич

twitter.com/poroshenko

Также отмечается, что это не единственный заключенный договор.

"Один из двусторонних документов, которые были сегодня подписаны, повысит эффективность борьбы с коррупцией. Он касается обмена данными между таможенными органами обеих стран", ― рассказал президент Украины.

Как писал OBOZREVATEL, стало известно, сколько украинцев воспользовалось правом безвизового въезда в ЕС.

Персона
Петр Порошенко
Место
Сербия
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