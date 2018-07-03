Украинцы получили безвиз с еще одной страной

Граждане Украины смогут пребывать на территории Сербии без виз на протяжении 90 дней.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослов Цеголко на своей странице в Facebook, соответствующее соглашение между странами было подписано 3 июля в Белграде.

Подписантами выступили президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич.

"Мы расширили договор о безвизовом режиме с Сербией", ― пояснил Порошенко.

Петр Порошенко и Александр Вучич twitter.com/poroshenko

Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.



Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді. pic.twitter.com/wcldpxU0tc — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 июля 2018 г.

Также отмечается, что это не единственный заключенный договор.

"Один из двусторонних документов, которые были сегодня подписаны, повысит эффективность борьбы с коррупцией. Он касается обмена данными между таможенными органами обеих стран", ― рассказал президент Украины.

Один із двосторонніх документів, який був сьогодні підписаний, підвищить ефективність боротьби з корупцією. Він стосується обміну даними між митними органами обох країн. Я прагну підписати подібний документ з усіма основними торговельними партнерами України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, стало известно, сколько украинцев воспользовалось правом безвизового въезда в ЕС.