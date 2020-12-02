Украинцы поддержали введение локдауна на новогодние праздники – опрос

В Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг". Также 45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с COVID-19, 30% считают их слишком мягкими, а 11% – слишком жесткими.

Отмечается, что в Украине выросла поддержка ввода локдауна с 36% до 42% (количество противников уменьшилось с 61 до 55%). При этом выросло с 55% до 58% количество тех, кто считает, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. 58% опрошенных поддержали введение локдауна на новогодние праздники, 40% – против этого.

Помимо этого, за последние две недели снизился уровень поддержки карантина выходного дня – с 49% до 44% (количество противников выросло с 49% до 54%).

В то же время 34% респондентов сказали, что в результате введения локдауна распространение вируса уменьшится, а 64% не согласны с этим.

В опросе также отмечено, что 55% украинцев готовы сделать прививку о COVID-19, если вакцина будет бесплатной (40% – не готовы). В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше – 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Кроме того, 75% опрошенных поддержали введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 25% – против. 60% поддержали введение штрафов для учреждений, работающих вопреки карантину выходного дня, 37% – высказались против.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и что может грозить Украине.

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