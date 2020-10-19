Украинцы поддержали 4 из 5 предложений Зеленского: в сети провели масштабный опрос

Кирилл Лютый Общество 00:03, 20.10.2020

Большинство украинцев не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, однако дали положительный ответ на остальные четыре вопроса президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга публичных реестров Opendatabot. Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews в понедельник, 19 октября, за несколько часов было получена 121 тысяча ответов.

Результаты:

  • Свободная экономическая зона в Донецкой и Луганской областях: за – 42 391, против – 75 950

  • Пожизненное заключение за коррупцию в крупных размерах: за – 91 258, против – 29 740

  • Сокращение нардепов с 450 до 300 человек: за – 103 900, против – 13 741

  • Легализация медицинского каннабиса: за – 89 532, против – 27 213

  • Поднять вопрос гарантий безопасности Украины в Будапештском меморандуме: за 100 869, против – 13 597

В сети показали реакцию на опрос Зеленского.
PavlovskyNews
В сети показали реакцию на опрос Зеленского.
PavlovskyNews
В сети показали реакцию на опрос Зеленского.
PavlovskyNews
В сети показали реакцию на опрос Зеленского.
PavlovskyNews

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