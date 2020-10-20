Украинцы поддержали 4 из 5 предложений Зеленского: в сети провели масштабный опрос

Большинство украинцев не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, однако дали положительный ответ на остальные четыре вопроса президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга публичных реестров Opendatabot. Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews в понедельник, 19 октября, за несколько часов было получена 121 тысяча ответов.

Результаты:

Поднять вопрос гарантий безопасности Украины в Будапештском меморандуме: за 100 869, против – 13 597

Сокращение нардепов с 450 до 300 человек: за – 103 900, против – 13 741

Пожизненное заключение за коррупцию в крупных размерах: за – 91 258, против – 29 740

Свободная экономическая зона в Донецкой и Луганской областях: за – 42 391, против – 75 950

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.