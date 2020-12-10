Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке

Мирослав Семенюк Общество 15:16, 10.12.2020 Обновлено: 15:40, 10.12.2020

Украинская студия дизайна Balbek Bureau победила на ежегодном фестивале лучших дизайнерских проектов Best of Design от американского журнала Interior Design.

Как сообщается на сайте журнала, церемония объявления лауреатов состоялась в Нью-Йорке.

Balbek Bureau дизайнера Славы Балбека победила в категории Beauty ("Салоны красоты") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Команда представила на конкурс свой интерьер в концептуально новом формате для салона красоты Say No Mo, открывшегося на улице Шота Руставели в Киеве.

Дизайнеры решили отказаться от гендерно маркированных деталей, которые являются обычным делом для салонов красоты. Зато интерьер сделали гендерно-нейтральным, с золотыми акцентами, бежевой мебелью и серыми бетонными поверхностями.

В общем премией были отмечены проекты в 65 категориях.

Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua
Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua
Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua
Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua
Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua
Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua
Интерьер салона красоты Say No Mo в Киеве
hmarochos.kiev.ua

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