Украинцы победили на фестивале лучших дизайнерских проектов в Нью-Йорке

Украинская студия дизайна Balbek Bureau победила на ежегодном фестивале лучших дизайнерских проектов Best of Design от американского журнала Interior Design.

Как сообщается на сайте журнала, церемония объявления лауреатов состоялась в Нью-Йорке.

Balbek Bureau дизайнера Славы Балбека победила в категории Beauty ("Салоны красоты") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Команда представила на конкурс свой интерьер в концептуально новом формате для салона красоты Say No Mo, открывшегося на улице Шота Руставели в Киеве.

Дизайнеры решили отказаться от гендерно маркированных деталей, которые являются обычным делом для салонов красоты. Зато интерьер сделали гендерно-нейтральным, с золотыми акцентами, бежевой мебелью и серыми бетонными поверхностями.

В общем премией были отмечены проекты в 65 категориях.

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