Украинцы ответили, делали ли ПЦР-тесты по время пандемии и способны ли их оплачивать

Большинство украинцев не делали ни одного теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) за время пандемии коронавируса COVID-19, а также не имеют возможности их оплачивать.

Соответствующие результаты показал опрос, проведенный в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Отмечается, что они были сформированы по выборке 100 человек, которая представляет Киев по полу и возрасту.

Так, на вопрос "Делали ли вы ПЦР-тест на коронавирус, с тех пор началась эпидемия" согласием ответили лишь 20,75%, при этом 79,25% опрошенных признались, что не проверялись на возможность инфицирования.

Большинство украинцев не делали ПЦР-тесты за время эпидемии коронавируса. Инфографика "Свободы слова Савика Шустера"

Также 79% респондентов ответили, что не могут регулярно платить за ПЦР-тесты, а имеет такую возможность только 21% опрошенных.

Большинство украинцев не могут регулярно оплачивать ПЦР-тесты. Инфографика "Свободы слова Савика Шустера"

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