Украинцы ответили, делали ли ПЦР-тесты по время пандемии и способны ли их оплачивать
Большинство украинцев не делали ни одного теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) за время пандемии коронавируса COVID-19, а также не имеют возможности их оплачивать.
Соответствующие результаты показал опрос, проведенный в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Отмечается, что они были сформированы по выборке 100 человек, которая представляет Киев по полу и возрасту.
Так, на вопрос "Делали ли вы ПЦР-тест на коронавирус, с тех пор началась эпидемия" согласием ответили лишь 20,75%, при этом 79,25% опрошенных признались, что не проверялись на возможность инфицирования.
Также 79% респондентов ответили, что не могут регулярно платить за ПЦР-тесты, а имеет такую возможность только 21% опрошенных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 25 сентября народный депутат Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, как болела COVID-19 и как переосмыслила жизнь;
также народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий пояснил, что в некоторых регионах врачи, которые работают с больными COVID-19, не получают надбавки не потому, что нет денег, а из-за организационных моментов.