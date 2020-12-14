"Слугу" назвали выдуманным нардепом после слов о несуществующем COVID-19

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин назвал своего коллегу по фракции "выдуманным депутатом" из-за его заявлений о коронавирусе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Его поддержали другие пользователи соцсети.

"Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому серьезно, потому что Юрий – вымышленный депутат, его на самом деле не существует", – написал Гурин.

"Надо ему снимки легких пациентов показать, тех, которые переболели ковидом в относительно легкой форме... и какие бывают отдаленные последствия через полгода после ковида... может, до дурака дойдет", – Mykhailo Petelytskyy.

"Пример сознательного разрушения авторитета звание народного депутата Украины и доверия к институтам власти государства. Позор!" – Alexander Ivanov.

Роман Плавицкий поинтересовался: "А есть такой депутат? Впервые слышу. 451, пожалуй".

"Интересные кадры, конечно, в Слуге народа, то Дубинский, то Бужанский, теперь такое вот," – написал Игорь Кушниренко.

"Пример того, какие депутаты в Слуге народа, как госпожа Янченко, которая в прямом эфире сказала, что Украина напала на Донбасс", – вспомнил Павел Лукащук.

"Да, команда – ужас. Стыдно за таких депутатов", – прокомментировала заявление нардепа Irina Boiko.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Камельчук и не доверяет ни "одной вакцине в мире". Народный избранник сказал, что эффективность вакцин "определяется не одним днем".

Кроме того, "слуга народа" уже становился автором скандальных заявлений о коронавирусе. Так, в эфире парламентского телеканала "Рада" он заявлял, что пандемия коронавируса и все происходящее во время нее, – это "афера".