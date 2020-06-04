В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить импорт в Украину деликатеса фуа-гра.

Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-служба парламента. Соответствующий проект закона накануне подал нардеп из депутатской группы "За майбутнє" Антон Яценко. Документ уже получен Верховной Радой и направлен на рассмотрение комитета.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта закона является запрет импорта фуа-гра и приближение законодательства по охране животных во время кормления к законодательству ЕС, в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Нардеп Яценко предложил запретить импорт фуа-гра

Кроме того, в документе говорится, что фуа-гра – это продукт насильственного кормления птиц для увеличения их печени, и, по мнению ученых, этот дорогой продукт содержит потенциальную опасность для человеческого здоровья.

Производство фуа-гра уже запрещено в большинстве стран ЕС, Израиле, Турции, Индии, Великобритании и других странах.

http://w1.c1.rada.gov.ua/

В Telegram-канале "Темный рыцарь", сиронизировали, отметив, что, вероятно, Яценко не понравилось блюдо в ресторане "Велюр", который принадлежит депутату "Слуги народа" Николаю Тищенко.

"Просто Антону Яценко не понравилось, как фуа-гра в "Велюре" подают!", – написали в канале.

Отметим, 14 апреля журналисты засекли Яценко на выходе из "Велюра", который попал в скандал из-за работы в разгар карантина. Позже Тищенко заявил, что не знает, как нардеп оказался в заведении.

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Народный депутат VIII созыва Борислав Береза иронически предположил, что для Яценко этот вопрос архиважный.

"Даже не представляю сможем ли мы выжить без импортной фуа-гра и как в ПГТ Варва Черниговской области или в деревне Кобеляки, Черкасской области люди ждут этого закона, который упростит их жизнь. И конечно же для такой законотворческой деятельности был избран этот нардеп", – написал Береза.

"Давить фуа-гра бульдозером!", "Помогите спасти Украину! Запретить надо ввоз фуа-гра! Уже не едят осетрину, засыхают с хамоном икра", – шутят в сети.

Отметим, что фуа-гра – это дорогой деликатес, специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Многие считают производство фуа-гра неэтичным, так как птиц чрезмерно откармливают насильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский, анонсируя решительную борьбу с контрабандой, заявил, что какое-то время можно пережить без кофе, лосося и хамона.