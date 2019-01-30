Младенческий инфантилизм или бесознательное иждивенчество?

Не знаю, как вы, но я по жизни частенько оказывалась в подобных ситуациях.

Вот институт: собраться группой – святое дело. Правда, надо найти, у кого родители сердобольные, бо в общаге тесно – как только чем-то съестным с кухни запахнет, весь коридор сбежится. Народ всегда "за", только всем почему-то некогда, то невмоготу. Ни оповестить, ни деньги собрать, ни продукты и выпивку купить-дотащить, ни музыку обеспечить, ни стол накрыть, ни посуду помыть. А потом тебе расскажут, как весело было; у кого с кем роман завязался; и, само собой, что вы, организаторы, на этот раз не так сделали.

Вадик рыжий, как всегда денег не сдаст, но припрется, еще и подружку из параллельной группы приведет… А Юрик, мамочкин сыночек, опять где-то дамочку отыщет – печать негде ставить; где он их берет (или они его)? Едешь после вечеринки домой без рук, без ног и клянешься, что в следующий раз "отморозишься", не станешь ввязываться в организацию – пусть те, кто больше всех критикует, сами попробуют. Ага-ага, подходит следующий праздник, и все молчат, пока опять те же несколько человек все не организуют. Пока молодой – восстанавливаешься быстро. Да и организация в хорошо спетой и спитой к пятому курсу компании иногда была веселей, чем сама вечеринка.

Закончили институт, пришли на завод. Сначала хорошо – пока новенький и к тебе присматриваются. А через время то же самое, только масштабы другие – ДК Ленина, людей не десятки, а сотни. Но принцип тот же: "трудитесь, я вам потом расскажу, где вы неправы и как меня лучше развлекать". И всегда – делают одни, а критикуют другие.

Или пикник большой компанией. Ура! Весна, давно не собирались. Энтузиазм всеобщий. Берем детей, мячики, бадминтон – и на природу. Только на месте – у кого маникюр, у кого флирт, у кого детки, кому тупо влом. И снова здорОво. Можешь не влезать в процесс, и не нанизывать десятки шампуров, но не обижайся потом, что день испорчен.

С возрастом уже четко понимаешь – просто и так и котята не родятся. Хочешь – делай. Не хочешь – ничего не будет. Определенные неудобства – плата за то, что твоим детям хорошо. Или за интересное общение – что поделаешь, если у людей руки не оттуда растут, у них масса других достоинств. Или поддержание иллюзии дружбы - на определенном этапе жизни тебе еще важны декорации.

Слава богу, сейчас масса возможностей и вариантов. Но до сих пор воспринимаю, как подарок, когда ты – приглашенный гость, все продумано и устроено, и тебе остается только благодарить организаторов, которым все удалось ценой собственных хлопот и нервов (кстати, не все и не часто говорят им "спасибо" – наверно, просто не понимают).

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К чему я все это сейчас? Уже несколько дней сталкиваюсь в ФБ и в жизни практически с тем, о чем пишу. Молодым (и не очень) людям не заготовили идеального кандидата в президенты. Чтоб бессребреник, супермен и какал фиалками. Поэтому бюллетень они испортят (или просто голосовать не пойдут), а постоят и посмотрят со стороны, как у нас получается заниматься "этой страной". И напишут по случаю в ФБ, что плохо мы упирались, можно бы скорей и лучше.

Ладно бы только киевские сопляки "мызамирные" – те поймут, когда "жареный петух клюнет". Но луганские, выжитые из дома! Неужели не нагляделись в 2014-м, что перед лицом хаоса и развала все равны? Что мина не маркирует, кто за путина, кто за Киев, а кто просто промолчал? Что разруха без света, без связи, без воды, без транспорта накрывает абсолютно всех?

Легковерных торгашей, таскавших пиво и пирожки под захваченное СБУ, ограбили и поубивали первыми, когда на смену "цирку" пришел хаос – помню, какой был шок, когда в июне 2014-го под Счастьем расстреляли машину знакомых предпринимателей, которая проехала мимо блокпоста без остановки. Сына сразу насмерть, мать после ранения в позвоночник, позже скончалась в областной.

Донбасс

В апреле-мае оба аж визжали: "Наширебята, Ра-си-я-Ра-си-я !". Как-то в Севере меня вез нетипичный таксист на хорошей машине. Разговорились. Луганчанин, при Украине хозяин СТО, симпатик "русской весны". Финансировал, поселил у себя в большом доме нескольких человек от Бетмена. Жили, как квартиранты; вели себя прилично. Зимой, после того, как Бетмена взорвали, а его банду три дня отстреливали вагнеровцы, оцепив район их обитания, к нему пришли следующие. И заняли весь дом. Ему, в качестве бонуса, разрешили забрать собаку. Машину заранее отогнал, чтоб не отжали. Теперь на ней и таксует. Мне таких не жалко.

Жалко, что украинцы опять своими руками по недомыслию могут уничтожить страну. Но почему-то кажется, что на этот раз не случится – слишком много отдано и столько положено жизней. Только сейчас поняла, почему так было на Майдане – все вокруг были из тех, что делают, а не тех, кто вечно недоволен чужим трудом. Не было перепихивания друг на друга – наоборот: "Давай я возьму, тебе тяжело". И мы никуда не делись. Все буде добре.

Только сейчас не время заглядываться на ажурный бесполезный иней высоко над головой – полезней смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться.

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