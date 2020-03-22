Украинцы опустошают супермаркеты из-за коронавируса: показательное фото

Напуганные коронавирусом украинцы продолжают опустошать полки супермаркетов, в больших количествах скупая продукты питания.

Об этом в своем Facebook рассказала журналистка Леся Москаленко и показала фото одного из супермаркетов под Киевом.

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"Мегамаркет в Ходосовке в 9 утра. Я еще здесь такого не видела. Думала, уже накупились и вошли в спокойный режим покупок. Но нет. Людей много, метут муку, масло, соки, сахар, соль, почему-то имбирь килограммами. Ряженки, зубной пасты и прокладок почти не осталось. Разобрали свежий перец, редис. Мясо гребут все подряд", - пишет журналистка.

facebook.com/lesya.moskalenko

По ее словам, "менеджеры все время что-то вывозят и раскладывают на полках, но магазин явно еще не научился справляться с таким спросом".

"80% покупателей в масках, в перчатках. На входе висит дезинфектор для рук. В проходах пробки из тачек, на кассах приходится стоять долго, пакетов расходятся десятки на одного покупателя. Я тоже сегодня впервые за долгое время взяла пакет, потому что в мою многоразовую сумку все не влезло. В аптеку очередь, пускают по одному. В банк и к банкомату очередь", - сообщила Москаленко.

"Я подумала, что пришло время переходить на доставку продуктов на дом, потому что поездка в магазин превращается в испытание", - добавила она.

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