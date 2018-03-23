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Украинцы определились с лидером президентского рейтинга - опрос

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Если бы президентские выборы в Украине состоялись в начале марта, то лидерами предпочтений избирателей стали бы руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Українські Новини".

Так, за Тимошенко готовы проголосовать 14,6% опрошенных, а за Порошенко – 9,5%.

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При этом 9,3% опрошенных проголосовали бы за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко, 7,4% – лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко, 7% – лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

6,2% респондентов отдали бы свой голос за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича, 4,1% – лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 4% – лидера партии "Самопоміч", мэра Львова Андрея Садового.

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.

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Исследование проводилось с 9 по 16 марта. Всего были опрошены 2 010 совершеннолетних жителей во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса, методом личного интервью.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, кого украинцы видят новым премьером.

Читайте все новости по теме "социологические опросы" на Обозревателе.

Тема
социологические опросы
Персоны
Юлия ТимошенкоПетр ПорошенкоЮрий БойкоОлег ЛяшкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
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