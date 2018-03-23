Украинцы определились с лидером президентского рейтинга - опрос

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в начале марта, то лидерами предпочтений избирателей стали бы руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Українські Новини".

Так, за Тимошенко готовы проголосовать 14,6% опрошенных, а за Порошенко – 9,5%.

При этом 9,3% опрошенных проголосовали бы за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко, 7,4% – лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко, 7% – лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

6,2% респондентов отдали бы свой голос за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича, 4,1% – лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 4% – лидера партии "Самопоміч", мэра Львова Андрея Садового.

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.

Исследование проводилось с 9 по 16 марта. Всего были опрошены 2 010 совершеннолетних жителей во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса, методом личного интервью.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, кого украинцы видят новым премьером.