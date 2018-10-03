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Павел Казарин
Павел Казарин
ЖурналистВсе статьи автора

Украинцы оказались в заложниках

2.9т

Сейчас мы живем в транзитном периоде - в периоде перехода от имитационной независимости, которая была с 91-го по 2014-ый - к реальной независимости, борьба за которую началась в 2014-му году.

Разумеется, такой транзитный период, который сопровождается войной, вторжением, экономическим кризисом, девальвацией национальной валюты, не может проходить безболезненно. Через такую череду испытаний проходила любая страна, которая у бывшей метрополии отвоевывала собственный суверенитет. В значительной степени всех этих рисков и вызовов, с которыми мы сегодня ежедневно сталкиваемся, мы не могли избежать.

Новости
Это дискредитация государства Украина

У меня есть ощущения, что время, скорее всего не работает на страну, чем против нее. В значительной степени наша страна оказалась заложницей очень завышенных ожиданий, которые появились у нас у всех в 14-м году. Мы думали, раз мы за три месяца прогнали Януковича, то и за 3 месяца войну выиграем, в НАТО пойдем, коррупцию искореним, социальный договор перепишем. Мы были похожи на боксера, который выходит на ринг с ощущением, что положит суперника в первом раунде нокаутом. Но оказалось, что соперник опытный и нужно драться все 15 раундов. Многие украинцы к этому психологически оказались не готовыми, поэтому у многих разочарование. Но оно как раз из-за завышенных ожиданий.

Если исходить из тех стартовых условий, которые у нас были в 2014-м, то честно говоря, наши промежуточные итоги 2018-го более, чем закономерны.

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Автор
Павел КазаринПавел Казарин
Тема
Евромайдан
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Зато як гидно стрыбали в кастрюлях и гарно спивали щеневмерлу
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