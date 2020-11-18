Украинцы – о 32 млн гривен на интернет в самолете Зеленского: Ростов все ближе

Новость о том, что из бюджета Украины потратят более 32 млн гривен на улучшение спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского многие украинцы восприняли с негодованием.

В комментариях к публикации о затратах на интернет в президентском самолете, размещенной на странице Facebook OBOZREVATEL, некоторые пользователи усомнились в том, что она настоящая, а не фейковая.

Многие же возмущались такими затратами в период, когда страна переживает кризис,связанный с пандемией COVI-19.

"А сколько же кислородных баллонов на эти деньги можно было бы купить. Сколько жизней спасти? Но это не основное для нынешней власти и самого Величайшого… Главное чтобы в самолетике при перелете в танчики можно было поиграть", – написал Александр Бляшук.

"Червяки уничтожают народные деньги, а народ умирает без кислорода в больницах", – отметила Екатерина Турчак

Пользователь под ником "Кто Знает Тот Знает" посоветовал в самолете президента установить еще и золотой унитаз.

"Зеленскому установят интернет в самолете на пенсии его избирателей, вот ржака)))", – написал Сан Саныч

"На борьбу с COVID-19 денег нет, а для интернета самолете президента есть? Дибилизм полный!" – возмутился Михаил Строин.

"Это действительно, некуда деньги девать. А че? Украина – богатая страна. Все проблемы решили! Можем себе позволить оборудовать самолет интернетом!" – написала Марина Щербакова.

А Алексей Голдобин отметил, что за 32 млн можно построить интернет-сети в нескольких городах.

Пользователь под ником Дима Димович отметил, что "Ростов всё ближе…"

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Etihad Airways Engineering LLC" с ОАЭ займется улучшением спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского. За такую услугу наше государство выделит ей 32,40 миллиона гривен. Соответствующий тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи.