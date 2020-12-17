Украинцы негативно оценили действия власти по борьбе с COVID-19

Большинство украинцев недовольно деятельностью власти по борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Социологической группы "Рейтинг". Почти половина украинцев (49%) оценила меры по борьбе с коронавирусом как оптимальные, каждый третий назвал их слишком мягкими и лишь 9% оценили как очень жесткие.

При этом деятельность президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с пандемией 60% опрошенных назвали неудовлетворительной, а 36% остались ею довольны.

Работой Министерства здравоохранения недовольны 67% украинцев, позитивно ее оценили лишь 29%.

Деятельность Министерства внутренних дел вызвала негативную оценку у 61% респондентов и позитивную у 28% опрошенных.

Более всего среди органов центральной власти граждане оказались недовольны работой Кабинета министров – 71% и Верховной Рады – 77%.

Мнения по поводу введения жесткого карантина с 8 января и его ожидаемой эффективности разделились почти поровну. Поддерживают решение Кабмина о локдауне 56%, против него высказался 41%. Верят в эффективность ограничений 52% опрошенных, не верят – 45%.

Большинство украинцев не верят официальной статистике по поводу заболеваемости COVID-19. 45% считают ее заниженной, 31% – преувеличенной. Лишь 15% верят в объективность данных.

Исследование проводилось социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2020 года рейтинги партии власти и президента Владимира Зеленского продолжали падение, зато выросла поддержка партии "Европейская солидарность" и ее лидера Петра Порошенко. Соответствующие результаты показало исследование Центра Разумкова.