КСУ не доверяют 60% украинцев: появились результаты опроса

Более половины граждан нашей страны (60%) не доверяют Конституционному суду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Среди респондентов, хорошо знакомых с содержанием решения КСУ об отмене электронного декларирования для чиновников, недоверие составляет почти 80%.

Больше всего не доверяют єтой структуре сторонники "Европейской солидарности", "Голоса", "Батьківщины", партий Шария, "Сила и честь" и "Слуги народа".

Оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией в течение последнего года, 47% украинцев не увидели позитивных сдвигов. Еще 34% респондентов считают, что ситуация ухудшилась. При этом 14% опрошенных увидели позитивные изменения. Индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшился по сравнению с 2019-м, говорится в сообщении.

По данным "Рейтинга", 39% опрошенных хорошо осведомлены о решении Конституционного суда о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование, 36% – что-то слышали об этом, в то же время 25% – впервые слышат. Наиболее осведомлены люди старшего возраста и жители столицы.

Только 11% опрошенных положительно относятся к такому решению КСУ, 25% – нейтрально, при этом большинство (59%) – отрицательно. При этом среди респондентов, хорошо знакомых с содержанием решения, негативно к нему относятся 83%. Наиболее негативно по отношению к решению КСУ настроены люди старшего возраста, жители столицы, Западной и Центральной Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Голоса" и партии "Сила и честь".

Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским союзом, лишь 11% – положительно и 31% – нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и Запада, сторонники "Европейской солидарности", "Свободы", "Голоса" и партии "Слуга народа".

Опрос проводился 2-3 ноября 2020 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Оценка борьбы с коррупцией в Украине ratinggroup.ua

Оценка украинцами борьбы с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Украинцы оценили борьбу с коррупцией в стране ratinggroup.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что председатель Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что КСУ своим решением освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это дает государственным служащим "зеленый свет" скрыть свое состояние и избежать ответственности, заявила пресс-служба НАЗК.