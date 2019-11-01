Жители ОРДЛО – враги? Украинцы дали однозначный ответ

Большинство украинцев не считает мирных жителей временно оккупированных территорий Донбасса врагами.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". Вопрос задали аудитории в студии на съемках эфира от 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что аудитория репрезентативно представляет всю Украину. "Считаете ли вы жителей ОРДЛО врагами?" – такой вопрос поставил Шустер.

98% аудитории ответили "Нет". Лишь 2% согласны с таким утверждением.

Иллюстрация. Донбасс Информационное сопротивление

Как писал OBOZREVATEL, в эфире "Свободы слова" народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал идею проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате".

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