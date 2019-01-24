Помните, как Путин про крысу говорил? Что когда загонишь ее в угол, она способна на непредсказуемые действия. И посыл подразумевался такой:

- Я такой опасный, что лучше не трогайте меня.

С появлением в Украине понимания - кто мы и какие мы - очень интересно наблюдать в частности за нашей дипломатией. Она не дает России высунуть нос из своего угла.

- Тебя загнали - сиди там тихо. Можешь хвост себе откусить...

Что, впрочем, Россия и делает. Ее контрсанкции - вершина профессионализма.

А речь о том, собственно, что россиянам в очередной раз не дали влезть в ПАСЕ. Вернее, они сами очень бы хотели, но поставили условие:

- Мы вернемся, только если наши права там никто не будет оспаривать. И даже готовы за это увеличить свой денежный взнос.

Ага. Украинцы будут это делать везде. Россиянам, конечно, отказали в этом условии, они обиделись и гордо сказали, что не очень-то и хотели.

А особенно обидно то, что в этом году в ПАСЕ планируются выборы генсека Совета Европы, и россияне планировали в этом участвовать.

Вот не было бы украинцев - было бы проще, да?

В результате пожелание одно - сидите в своем углу и не высовывайтесь.

А то "Нафтогаз" вошел во вкус, и добился ареста газпромовского имущества на сумму бОльшую, чем даже требовалось. Может там остаток "Ощадбанку" перепадет? Ему тоже Россия должна...

Рассказ про крысу занятный, но успокаивать себя этими сказками - значит обманывать самого себя.

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