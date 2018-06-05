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Украинцы назвали фаворитов президентских выборов

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Если бы президентские выборы в Украине проходили в мае 2018 года, то в первом туре больше всего голосов получили бы лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Громадянська ініціатива" Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, профинансированного Агентством США по международному развитию (USAID).

Так, среди тех, кто собирается принять участие в выборах, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3%, за Гриценко – 9,4%.

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Далее идут Юрий Бойко – 8,4%, Петр Порошенко – 7,6%, Олег Ляшко – 7,4%, Святослав Вакарчук – 5,6%, Вадим Рабинович – 5,5%, Владимир Зеленский – 5,0%.

Менее 5%, в частности, набрали Андрей Садовый (3,5%), Олег Тягнибок (3,0%) и Владимир Гройсман (2,2%).

Опрос был проведен с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги проведенного в апреле социологического опроса показали, что если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру Анатолия Гриценко.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Темы
Выборы президента Украины 2019социологические опросы
Персоны
Юлия ТимошенкоПетр ПорошенкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
Объект
опрос
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