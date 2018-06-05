Украинцы назвали фаворитов президентских выборов

Если бы президентские выборы в Украине проходили в мае 2018 года, то в первом туре больше всего голосов получили бы лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Громадянська ініціатива" Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, профинансированного Агентством США по международному развитию (USAID).

Так, среди тех, кто собирается принять участие в выборах, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3%, за Гриценко – 9,4%.

Далее идут Юрий Бойко – 8,4%, Петр Порошенко – 7,6%, Олег Ляшко – 7,4%, Святослав Вакарчук – 5,6%, Вадим Рабинович – 5,5%, Владимир Зеленский – 5,0%.

Менее 5%, в частности, набрали Андрей Садовый (3,5%), Олег Тягнибок (3,0%) и Владимир Гройсман (2,2%).

Опрос был проведен с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги проведенного в апреле социологического опроса показали, что если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру Анатолия Гриценко.