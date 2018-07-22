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Украинцы начали массово иммигрировать в еще одну страну ЕС: пугающие цифры

11.2тЧитать новость на украинском

Украинцы активно ищут возможность остаться жить и работать в Литве, а вот прибывающих в страну из России стало меньше.

По данным департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской республики на 1 июля 2018 года в Литве проживают 54 393 иностранца, из них - 15 291 - граждане Украины (это на 55,4% больше, чем год назад), пишет delfi.lt.

Также увеличился поток людей из Беларуси - на 24,7% больше, чем год назад - 10 433, а вот россиян стало на 8,3% меньше, чем год назад - 12 391.

Украинцы, белорусы и россияне составили почти 70% всех иностранцев, проживающих в Литве.

Большинство проживающих в Литве иностранцев (54,5%) являются обладателями временного вида на жительство (год назад было 48,5%). В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, за заменой - на 25,2%.

За год количество иностранцев, которых не впустили в Литву, сократилось на 3,6%. Большинство из тех, кого не впустили, - это граждане России (968) и граждане Беларуси (893).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве в связи с увеличением количества иммигрантов из Украины могут ввести квоты для иностранцев на некоторые профессии.

Место
Литва
Объекты
миграциятрудовая миграция
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Daks Viktor
Daks Viktor
Немає тут нічого страшного.. Он Берлін забитий російськими путанами. Деякі квартали їми аж кишать.. Рязанські, володимирські, московські і так далі. А додому пишуть, що працюють гувернантками, офіціантками, обслугою готелів..
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
уряд гройсмана працює
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за цэ стоял майдаун
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