Украинцы массово сняли маски: глава Минздрава резко отреагировал

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать карантинные мероприятия, введенные в Украине. В частности, он отметил необходимость пользоваться масками.

На брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, глава Минздрава отметил, что находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты – бездумно и опасно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Людям, которые решили так бездумно, несмотря на рекомендации Минздрава и специалистов, начать нарушать карантин, предлагаю смотреть цифры. В частности в строку "количество заболевших" и "количество летальных случаев". Коронавирус – это не шутки, и я очень прошу всех придерживаться того объема карантинных мероприятий, которые предлагает Минздрав", – подчеркнул Степанов.

Также министр отметил, что ведомство будет ставить вопрос о введении санкции против органов местного самоуправления за нарушения карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине официально подтверждено 18 616 случаев коронавирусной болезни. Из них – 325 случаев заражения были обнаружены за минувшие сутки.

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