Больным COVID-19 не хватает кислорода: кто виноват в том, что украинцы задыхаются

В Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом и увеличением "тяжелых" пациентов возрос спрос на кислородные концентраторы. Чтобы их получить, порой приходится ждать по несколько недель. И это при том, что сам аппарат стоит весьма дорого.

Бизнесмен Алексей Давыденко, который занимается закупкой медицинского оборудования, рассказал OBOZREVATEL, почему в Украине даже почти спустя год с начала эпидемии остается острая нехватка кислородных концентраторов и как решить проблему.

Кислородный концентратор. Что это?

Это аппарат, который помогает получить 95-97-процентный концентрат кислорода, необходимый для пациентов с тяжелым протеканием коронавируса. Он пропускает атмосферный воздух через молекулярное решето – шарики цеолита, которые задерживают молекулы азота.

Концентраторы мощностью от 5 до 10 литров в минуту устанавливают в стационарах, а машины скорой помощи в своем распоряжении могут иметь портативные оксигенаторы. Кислород пациенты вдыхают через носовые канюли или маску.

Еще одно важное слово – сатурация. Простыми словами – это процент насыщения крови кислородом. Особенно полезен прибор, когда уровень кислорода в крови только начал снижаться (менее 94%) – он помогает не допустить более сильного его падения. Если же сатурация снизилась до 80% и ниже – пациенту необходимо лечение в стационаре.

Кислородные концентраторы крайне необходимы при лечении коронавируса с осложнениями. 112.ua

Украинцы задыхаются, но позволить себе аппарат могут далеко не все. И не сразу

Все чаще звучат сообщения о том, что в разных уголках страны не хватает коек в больницах, а даже если и есть, то далеко не все их них подключены к кислороду.

Спрос на него останется не только среди пациентов, которые часто "лечатся на дому", но также среди больниц, мэрий, Минздрава в целом. Но если обычный украинец покупает кислородные баллончики, мешки и подушки, то медицинская система нацелена на большие емкости: кислородные станции, бочки, баллоны, а теперь еще и кислородные концентраторы.

Именно на последних аппаратах пересекаются интересы государства и среднестатистического гражданина, что привело к возникновению большого ажиотажа и очередей на недели вперед.

"Из-за этого тема с кислородными концентраторами постоянно на слуху, подогревается ажиотаж. Тот, кто быстрее успел купить – тот и купил. Учитывая, что государство у нас неповоротливое, ему надо провести тендер, найти деньги, дать платежку в казначейство, быстрее получается покупать у обычных людей. Именно они главные покупатели для себя и своих родственников", – объяснил Давыденко.

По его словам, каждый день самолеты привозят в Украину по 100-200 концентраторов, но все они заранее заказаны и выкуплены покупателями. Ближайшее, на что можно забронироваться, это средина декабря.

Но если кому-то очень нужно купить прямо сейчас, концентрат найти можно, просто придется переплачивать деньги: "Учитывая, что концентратор стоит 50-60 тыс. грн за один, то понятно, что покупали его не те, у кого низкие зарплаты. В первую очередь это обеспеченные люди, кто может себе позволить потратить такие деньги".

Алексей Давыденко. Facebook Алексея Давиденко

Власть поздно спохватилась

Есть еще вторая проблема с кислородом, связанная с его разводкой по больницам. Ныне в туда в основном госпитализируют людей, у которых низкая сатурация и кто нуждается в дополнительной кислородотерапии. И койко-мест, оборудованных кислородными точками – очень мало. Проблему признали даже в Офисе президента.

Оказалось, что разводкой кислорода просто никто не занимался, хотя врачи и волонтеры последние месяцы просто кричали об этой проблеме, а во многих больницах за кислороды маски пациенты дрались между собой. Больницы начали оборудовать разводкой только сейчас, в разгар эпидемии. Реально этими станциями больные начнут пользоваться как минимум в январе 2021 года, а это еще месяц-полтора времени.

"Разводка кислорода не делается за одну неделю. Для этого нужно разработать проект, провести экспертизу, тендер на строительные работы. И как делать ремонт в палате, где лежат пациенты? Как там можно бить стены и прокладывать коммуникацию? Весь процесс занимает 3 месяца и его невозможно реализовывать, если больницы заполнены людьми", – резюмировал Давыденко.

В своем недавнем интервью заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что деньги на закупку кислородных станций и концентраторов были напрямую отправлены по регионам. После массовой огласки в СМИ и даже после многочисленных смертей украинцев, которые попросту задохнулись, он пообещал лично контролировать "кислородный" процесс. В целом на дополнительные закупки кислорода Кабмином было выделено полмиллиарда гривен.