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19 декабря • обновлено в 17:43
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Украинцы массово разочаровались в работе Рады и Кабмина – данные опроса

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Более трети украинцев негативно оценивает деятельность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Кабинета министров Алексея Гончарука.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 г.

В то время как рейтинг президента Украины Владимира Зеленского по итогам нормандской встречи вырос с 53 до 62%, уровень недовольства Разумковым и Гончаруком составил 36 и 35% соответственно.

Что касается в целом парламента, то ситуация такова: 29% респондентов положительно оценили его работу, 51% – негативно, 21% – не смогли оценить.

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Деятельностью Кабинета министров довольны лишь 29% опрошенных, 45% – недовольны, четверть не ответили на этот вопрос.

Только 10% респондентов считают, что неудач в работе парламента и Кабмина было меньше, чем успехов. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.

Напомним, 19 декабря председатель редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука срочно уйти в отставку. По его словам, последней каплей стало объявление Гончаруком внутреннего дефолта – запрета части бюджетных расходов до конца года.

По мнению Бродского, фактический внутренний дефолт оказался прямым результатом четырехмесячной политики Гончарука: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики "ничего не менять".

Также он обратился к депутатам с требованием отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.

Как писал OBOZREVATEL, за последние две недели уровень удовлетворенности украинцев работой президента Украины Владимира Зеленского вырос на 9%, а недовольства – уменьшился на 8%.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Дмитрий Разумков Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Если хутор . даже ооочень большой, назвать государством, это не означает, что таковое есть на самом деле))) Украина за всю свою 140000 летнюю историю доказала, что она не способна к государственности))
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
шо,опять ?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Тупая биомасса,надо лучше драть сартиры,
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Драго Кувалда, "надо лучше драть сартиры" - так кто тебе мешает?
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