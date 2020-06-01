Украинцы массово пошли в Sport Life!

Общество 17:01, 1.06.2020

Сегодня, 1 июня в 15:00 сеть фитнес-клубов Sport Life открылась для своих клиентов.

Период изоляции вдохновил еще большое количество людей на занятия спортом. Поэтому большой ажиотаж посетителей и клиентов при входе, продемонстрировал желание поддержать свою активность и заняться спортом.

Как комментирует вице-президент ГК Sport Life Маргарита Годун: "Компания использует все рекомендации МОЗ и ВОЗ для безопасности наших клиентов. В свою очередь, мы просим и наших клиентов придерживается всех рекомендаций. Важно, чтобы все наши клиенты приходили только с хорошим самочувствие, придерживались дистанции, а также использовали антисептические средства. Мы понимаем теперешнюю ситуацию, поэтому можем предложить антикризисные цены для наших клиентов. Для всех желающих начать активную жизнь, мы можем предложить отличные условия покупки абонементов".

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