Ринулись толпами в церкви: украинцы массово нарушили карантин в преддверии Пасхи
В Украине в преддверии праздника Пасхи люди массово нарушали карантин из-за коронавируса, посещая церкви.
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Такие случаи были зафиксированы в ряде украинских городов. При этом власти неоднократно призывали граждан остаться дома, а ряд телеканалов запустил трансляции праздничных богослужений разных конфессий.
Ивано-Франковск
В субботу, 18 апреля, по улице Черновола, 6 у храма УПЦ МП произошло массовое собрание прихожан, передает pravda.if.ua.
На видео, которое сняли очевидцы, видно, что у людей есть рюкзаки и чемоданы. Очевидно, верующие собирались ехать в Почаевскую лавру, чтобы там отпраздновать Пасху.
Днепр
Нарушение карантина в городе заметили еще днем ранее. Так, возле Троицкой церкви вечером 17 апреля выстроились десятки людей, чтобы попасть на службу.
Прихожане церкви не соблюдали дистанцию, а некоторые приходили без масок и перчаток. Возле церкви было около 80 человек.
Очевидец вызвал полицию, после чего некоторые прихожане угрожали ему физической расправой. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и составили соответствующий протокол.
Львов
17 апреля в городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовое шествие. При этом многие из участников были без защитных масок.
Как писал OBOZREVATEL, ранее верующих на Пасху позвали в Свято-Воскресенский храм УПЦ МП в Киеве, чтобы они "соприкоснулись с Благодатным огнем" в разгар карантина.
В то же время Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан.