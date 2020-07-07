Украинцы, которых не пустили в Грецию, вылетели домой, – посол

Граждане Украины, которых не пустили в Грецию из-за карантина, уже вылетели домой.

Об этом "Гордону" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Греции Сергей Шутенко. Вечером 7 июля их забрали рейсом Ryanair.

Посол уточнил, что всего украинцев было 17, но студентке, которая транзитом летела во Францию на учебу, разрешили въехать в Грецию. Остальные 16 возвращаются.

"К счастью, сейчас, после всех этих дней и ночей, ситуация – на завершающей стадии. Сегодня вечером рейс Ryanair уже забрал группу украинцев назад, домой. Всего таких людей было 17, однако для одной студентки вчера удалось снять запрет на въезд в Грецию, так как она летела транзитом на обучение во Францию. Правда, когда она уже оказалась на территории Греции, выяснилось, что транзит тоже невозможен. Она пока остается в Греции, далее – возвращение домой", – отметил Шутенко.

Дипломат пояснил, что граждане Украины, которые направились на отдых в Грецию, не ознакомились с информацией на официальных источниках и не знали, что украинцев туда пока не пускают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 украинцев прилетели в Афины, несмотря на запрет въезда в ЕС гражданам третьих стран. Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. Они пожаловались на плохие условия содержания и антисанитарию.