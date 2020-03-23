Туристы из Украины, которые из-за карантина в связи с коронавирусом застряли в Доминиканской Республике, обратились к президенту Владимиру Зеленскому, потребовав, чтобы тот отправил для их эвакуации президентский самолет.

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Соответствующее видео, где молодые люди в вишиванках на фоне островного пейзажа обращаются к главе государства, появилось в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому. Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за на нами президентский борт!" – говорит парень на видео.

Украинцы застряли в Доминикане и потребовали от Зеленского прислать президентский самолет

Так, по словам парня, в Доминикане оказалось много туристов из Украины – 129 человек, однако они до сих пор не знают, как им вернуться домой.

При этом молодые люди подчеркнули, что Зеленский отправил свой личный президентский самолет за украинцами в Вену, которая находиться не так далеко от аэропорта Львова.

Туристы постоянно консультируются с посольством и консулами, однако там, отмечают они, не владеют достаточной информацией для того, чтобы эвакуировать всех украинцев.

"У нас есть одна гениальная идея: если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, – отправите за нами свой президентский борт! В начале своей каденции вы обещали, что все госимущество, которое есть у Украины, станет доступным для общественности. Выполните это обещание! Дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой!" – подытожил украинец из Доминиканы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Доминикане застряли почти 200 украинцев, которые из-за прекращения авиасообщения не могут попасть домой.

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