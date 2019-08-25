Украинцы и русские — братья? В Харькове на День Независимости выступила группа из России

В День Независимости Украины, 24 августа, в Харькове на главной сцене в парке Горького выступила группа из России Garage Dayz.

Программа их выступления была утверждена заранее на сессии городского совета, главой которого является одиозный Геннадий Кернес.

"Вот так зрадонька по-харьковски... Сейчас в парке Горького идет концерт рок-группы и симфонического оркестра с программой каверов Metallica. Музыканты старательно общаются с публикой на английском языке, но акцент с головой выдает выходцев из постсоветского пространства", - написал в Facebook харьковчанин Дмитрий Бибик.

Он также подчеркнул, что группа Garage dayz из Екатеринбурга является единственным авторизованным исполнителем песен Metallica в России.

Garage Dayz Facebook Бибика

"Интересно, что это: халатность составителей культурной программы на праздники? Кажущаяся "англоязычность" музыкантов свидетельствует, что все обо всем знали. Преднамеренный троллинг от харьковской городской власти? "Дружба народов" по-харьковски? Даже если представить, что музыка "вне палитики" (на самом деле - нет!), коллектив из страны-агрессора на мероприятии в рамках Дня независимости Украины является неприемлемым. Позор!" - добавил харьковчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал прямых переговоров Украины с Россией.

Также после вступления в силу закона о государственном языке он пытался провести сессию городского совета на украинском, допустив при этом множество ошибок.

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