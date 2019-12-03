"Украинцы и россияне – одно и то же": в школе Парижа разгорелся скандал

Украинская писательница Ирэна Карпа рассказала о возмутительном инциденте, который произошел с ее 8-летней дочерью в одной из школ Парижа, где учительница итальянского назвала украинцев и россиян "одним и тем же".

Историей Карпа поделилась на своей странице в Facebook, пообещав наведаться в школу и устроить международный скандал.

"Вышел мой 8-летний ребенок из школы со слезами на глазах. Спрашивает, как сказать по-русски "добро пожаловать в Россию". На мое "?!?!?!" Говорит, что учительница итальянского снимает их в фильме о глобальном потеплении, где детей распределили по группам. В группе "американцы" уже было немало детей, которые хоть никакие и не американцы, и говорят с диким акцентом", – рассказала писательница.

"А теперь угадайте, в какую группу поместили моего ребенка с ее 50% украинских, а другими немецких, еврейских, норвежских, шведских, английских генов? Правильно: в российскую же. Где кроме нее эта единственная ее одноклассница россиянка "в шапке". Ибо на Каины попытки прояснить учительнице, что она украинка, было стандартное "это одно и то же". А если Кае эта группа не нравится, она может не сниматься в фильме", – продолжила Карпа.

Ирена Карпа рассказала о возмутительном инциденте в школе дочери ФБ Карпы

Писательница выразила намерение отправиться на разговор к директору.

"Спокойно объяснила я Кае, что ее учительница тупица, не учила ни историю, ни географию… Мой французский человек возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне на Донбассе, Голодомор и тому подобное", – подытожила Карпа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из частных вузов Одессы разгорелся скандал из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на своих лекциях называет Украину проектом польских масонов.

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