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3 декабря • обновлено в 09:30
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"Украинцы и россияне – одно и то же": в школе Парижа разгорелся скандал

2.8т
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Украинская писательница Ирэна Карпа рассказала о возмутительном инциденте, который произошел с ее 8-летней дочерью в одной из школ Парижа, где учительница итальянского назвала украинцев и россиян "одним и тем же".

Историей Карпа поделилась на своей странице в Facebook, пообещав наведаться в школу и устроить международный скандал.

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"Вышел мой 8-летний ребенок из школы со слезами на глазах. Спрашивает, как сказать по-русски "добро пожаловать в Россию". На мое "?!?!?!" Говорит, что учительница итальянского снимает их в фильме о глобальном потеплении, где детей распределили по группам. В группе "американцы" уже было немало детей, которые хоть никакие и не американцы, и говорят с диким акцентом", – рассказала писательница.

"А теперь угадайте, в какую группу поместили моего ребенка с ее 50% украинских, а другими немецких, еврейских, норвежских, шведских, английских генов? Правильно: в российскую же. Где кроме нее эта единственная ее одноклассница россиянка "в шапке". Ибо на Каины попытки прояснить учительнице, что она украинка, было стандартное "это одно и то же". А если Кае эта группа не нравится, она может не сниматься в фильме", – продолжила Карпа.

Ирена Карпа рассказала о возмутительном инциденте в школе дочери

Ирена Карпа рассказала о возмутительном инциденте в школе дочери

ФБ Карпы

Писательница выразила намерение отправиться на разговор к директору.

"Спокойно объяснила я Кае, что ее учительница тупица, не учила ни историю, ни географию… Мой французский человек возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне на Донбассе, Голодомор и тому подобное", – подытожила Карпа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из частных вузов Одессы разгорелся скандал из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на своих лекциях называет Украину проектом польских масонов.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Ирэна Карпа
Место
Франция Париж
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Комментарии
10
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Смешно
4
Интересно
7
Печально
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "с ее 50% украинских, а другими немецких, еврейских, норвежских, шведских, английских генов". Не уверена от кого именно ребенок? Или какой нибудь англо-немецкий швед из еврейской общины в Норвегии?)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И снова проходил мимо, это у скота с паРРаши все выродки рюские. Она все прекрасно знает - муж иностранец-космополит. А ты, животное, очередной раз свою мерзость доказал. Что с подробной сволочью говорить? Пшел, скот.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
пока что разгорелся не скандал а писательский пукан
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Хо Хол
Хо Хол
Кaк жe этo пo oкpaинскe дeмoнстрирoвaть свoю быдлoвaтocть, хaмствo и считaть этo нoрмoй. Пoистинe, мoжнo xoxлa вывeзти из сeлa, нo сeлo из xoxлa нeвoзмoжнo. Дa eщe и мaния вeличия - тaкжe хaрaктeрнaя чeртa. Грoзится устрoить мeждунaрoдный скaндaл. Прoститe, вы сoбствeннo, ктo? Гoспoди, кaкиe жe xoxлы имбeцилы. Неспроста слизали флаг с символа дayнoв.
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