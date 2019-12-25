Даже в "Л/ДНР": украинцы показали готовность стать монолитной нацией

Несмотря на разделенность и военный конфликт на востоке страны, украинцы готовы к тому, чтобы стать монолитной нацией.

К такому выводу пришли аналитики европейской организации SeeD, которые исследовали украинское общество в рамках проекта SCORE (Social Cohesion and Reconciliation Index – Индекс социальной сплоченности и примирения), пишет "НВ".

"У украинцев улучшается отношение к интеграции в Евросоюз, растет гражданская активность, соотечественники избавляются от стереотипов относительно друг друга. И если раньше жители запада Украины остро чувствовали свое отличие от восточных украинцев – "ватников", а те, в свою очередь, считали галичан необразованными "бандеровцами", то сейчас поляризация сглаживается. Открытость к диалогу неплохая", – рассказала координатор SeeD в Украине Оксана Лемешка.

Украинцы показали готовность стать монолитной нацией umoloda.kiev.ua

Примечательно, что речь идет о всей стране: проект SCORE, осуществленный при поддержке ООН и американского фонда USAID, коснулся каждого региона, включая оккупированные территории Донбасса.

Лемешка также указала на показательный факт – среди жителей "Л/ДНР", по оценкам SeeD, установился консенсус: дальше жить так, как сейчас, уже нельзя. В этом уверены более 65% жителей ОРДЛО. Хотя в видении своего будущего мнения украинцев на Донбассе разделились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около 56% украинцев выступили против предоставления оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе Украины.

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