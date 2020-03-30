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30 марта • обновлено в 17:42
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Украинцы, эвакуированные из Дохи, показали отель для обсервации: появились фото

5.6т
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Украинцы, которых эвакуировали из Дохи из-за пандемии коронавируса, заявили, что довольны условиями в отеле "Казацкий". Туда они помещены для обсервации.

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Также люди показали фото своих номеров, заверив, что всем необходимым для жизни обеспечены, сообщается на Telegram-канале Pavlovsky News.

По словам постояльцев, отношение персонала к ним хорошее. Более того, украинцам даже разрешили выбрать номер и выполняют все их запросы по улучшению комфорта.

Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи

Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи

Pavlovsky News

Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи

Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи

Pavlovsky News

"Чайники, переноски дают без проблем. Вода в номере чистая, а то, что раньше на видео была желтая, – просто застоявшаяся. Дали одеяла и питьевую воду", – рассказывают очевидцы.

Что касается части граждан, которых поселили в Пуще-Водице, то они также планируют просить о своем переезде в "Казацкий".

Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи

Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи

Pavlovsky News

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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