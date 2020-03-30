Украинцы, эвакуированные из Дохи, показали отель для обсервации: появились фото

Украинцы, которых эвакуировали из Дохи из-за пандемии коронавируса, заявили, что довольны условиями в отеле "Казацкий". Туда они помещены для обсервации.
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Также люди показали фото своих номеров, заверив, что всем необходимым для жизни обеспечены, сообщается на Telegram-канале Pavlovsky News.
По словам постояльцев, отношение персонала к ним хорошее. Более того, украинцам даже разрешили выбрать номер и выполняют все их запросы по улучшению комфорта.
Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи
Pavlovsky News
Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи
Pavlovsky News
"Чайники, переноски дают без проблем. Вода в номере чистая, а то, что раньше на видео была желтая, – просто застоявшаяся. Дали одеяла и питьевую воду", – рассказывают очевидцы.
Что касается части граждан, которых поселили в Пуще-Водице, то они также планируют просить о своем переезде в "Казацкий".
Отель для украинцев, эвакуированных из Дохи
Pavlovsky News
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.
Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету. Примечательно, что решение о принудительном карантине Кабмин принял лишь накануне.
Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт и отказались покидать борта лайнеров.
Позже стало известно, что эвакуированные с Бали украинцы после долгого уговаривания все же якобы согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.
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