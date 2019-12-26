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26 декабря • обновлено в 23:08
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"Украинцы для нас – ноль!" Фанатка Путина, целовавшая поезд в Крыму, разразилась оскорблениями на КремльТВ

8.3т
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Фанатка "русского мира" из Крыма, которая на камеры расцеловала первый прибывший на полуостров поезд из России, объяснила свое поведение.

Неадекватную тираду она выдала в эфире КремльТВ, появившись в режиме видеосвязи (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев. Во-первых, я приношу низкий поклон всем строителям. Поцелуи были посланы рабочим, золотым умам российским, которые создали этого гиганта", – сказала Александра Михайловна.

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Фанатка Путина из Крыма разразилась оскорблениями

Фанатка Путина из Крыма разразилась оскорблениями

Подпевала пропагандистов также обратилась к украинцам, назвав их "соседями". "Чтоб вы в наш адрес больше ничего не говорили. Рвите себе нервы. Мы на вас не реагируем. Хихикаем себе. Смотрим на вас и все. Вы для нас ноль. И мы счастливы, что ушли от вас, запомните", – разразилась пенсионерка.

Женщина также выдала, что целовала поезд, чтобы показать крымскую любовь "обожаемой" России. "Эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит. Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией. Мы россияне. Это русская земля", – добавила она.

Она расцеловала поезд Путина в Крыму

Она расцеловала поезд Путина в Крыму

Женщина также поблагодарила России за пенсии. "Я не работаю, а наслаждаюсь жизнью. У меня корни русские, с Украиной ничего не связывает. Вот выберу время и приеду в Москву", – пообещала пенсионерка.

"Украинцы для нас – ноль!" Фанатка Путина, целовавшая поезд в Крыму, разразилась оскорблениями на КремльТВ

Скриншот из видео

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Крым пропаганда
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Бойко Владимир
Бойко Владимир
Зима, похолодание, пора уж мост начинать целовать.
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Селезнёв Дмитрий
Селезнёв Дмитрий
Путинизм головного мозга - это даже не диагноз. Это - ПРИГОВОР! Даградация личности уже давно прошла свой апогей, путинизм - конечная станция перехода от человека к зомби...
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
какелы, а шо не так со стеклянным мостиком и мостом Потона? В блювотно-халубой цвет щё не разрисовали? Ведь прочнее станут, уставать перестанут. Перемога, опять же! стерненка, караська жека, лёлик хончаренка, гейка мирославка, вы хде? Прыг-скок, прыг-скок! Туалетик новый зробыли?
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