"Украинцы для нас – ноль!" Фанатка Путина, целовавшая поезд в Крыму, разразилась оскорблениями на КремльТВ

Фанатка "русского мира" из Крыма, которая на камеры расцеловала первый прибывший на полуостров поезд из России, объяснила свое поведение.

Неадекватную тираду она выдала в эфире КремльТВ, появившись в режиме видеосвязи (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев. Во-первых, я приношу низкий поклон всем строителям. Поцелуи были посланы рабочим, золотым умам российским, которые создали этого гиганта", – сказала Александра Михайловна.

Фанатка Путина из Крыма разразилась оскорблениями

Подпевала пропагандистов также обратилась к украинцам, назвав их "соседями". "Чтоб вы в наш адрес больше ничего не говорили. Рвите себе нервы. Мы на вас не реагируем. Хихикаем себе. Смотрим на вас и все. Вы для нас – ноль. И мы счастливы, что ушли от вас, запомните", – разразилась пенсионерка.

Женщина также выдала, что целовала поезд, чтобы показать крымскую любовь "обожаемой" России. "Эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит. Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией. Мы – россияне. Это русская земля", – добавила она.

Она расцеловала поезд Путина в Крыму

Женщина также поблагодарила России за пенсии. "Я не работаю, а наслаждаюсь жизнью. У меня корни русские, с Украиной ничего не связывает. Вот выберу время и приеду в Москву", – пообещала пенсионерка.

Скриншот из видео

Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал "Россия 1" отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO — Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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