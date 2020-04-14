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15 апреля • обновлено в 00:35
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Украинцы бурно отреагировали на заявление об отмене маршруток

2.2т
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Заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия об отказе в Украине маршруток вызвало бурю обсуждений в социальных сетях среди украинцев.

Напомним, что ранее чиновник сообщил, что первый этап отмены маршруток проведут в Харькове, Запорожье, Одессе, Сумах, Чернигове, Киеве, Львове, Тернополе и Луцке.

Новость, опубликованную в группе OBOZREVATEL на Facebook, обсуждали несколько десятков пользователей. В комментариях писали, что отмену маршруток нужно проводить только в случае замены на новый транспорт. А огромные очереди на общественный транспорт превратят Украину на СССР.

Маршрутки в Украине

Маршрутки в Украине

"Сначала нужно обеспечить новым транспортным потоком, а уж потом от какого-то транспорта избавляться", "Министр сказал? Программу разработал? Тогда жопа – готовимся ходить пешком и набиваться в автобусы как селедка в бочки. Проходили – знаем", "В Днепре уже начали. Теперь ждут автобус по часу, и то потом в него не влезешь. Здравствуй СССР", "Будем "штурмовать" забитые автобусы? Спасибо, не надо", – негодовали в сети.

При этом в комментариях отмечали, что власти принимают спешное решение, не подумав о народе.

Украинцы бурно отреагировали на заявление об отмене маршруток

Скриншот

Украинцы бурно отреагировали на заявление об отмене маршруток

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Владислав Криклий назвал ориентировочные сроки возобновления работы общественного транспорта в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
маршрутка соцсети
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Комментарии
5
2
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0
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2
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ssлюк.и стремились вернуться к корням. Настало время доставать из дидовских схpoнов волов и телеги.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо,как в эуропе.там маршруток нет и билетик около 2 евро,так хоть порошенковских драндулетов не будет.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Автосалоны вроде работают.. купи машину и катайся в чем трабл
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