Заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия об отказе в Украине маршруток вызвало бурю обсуждений в социальных сетях среди украинцев.

Напомним, что ранее чиновник сообщил, что первый этап отмены маршруток проведут в Харькове, Запорожье, Одессе, Сумах, Чернигове, Киеве, Львове, Тернополе и Луцке.

Новость, опубликованную в группе OBOZREVATEL на Facebook, обсуждали несколько десятков пользователей. В комментариях писали, что отмену маршруток нужно проводить только в случае замены на новый транспорт. А огромные очереди на общественный транспорт превратят Украину на СССР.

Маршрутки в Украине

"Сначала нужно обеспечить новым транспортным потоком, а уж потом от какого-то транспорта избавляться", "Министр сказал? Программу разработал? Тогда жопа – готовимся ходить пешком и набиваться в автобусы как селедка в бочки. Проходили – знаем", "В Днепре уже начали. Теперь ждут автобус по часу, и то потом в него не влезешь. Здравствуй СССР", "Будем "штурмовать" забитые автобусы? Спасибо, не надо", – негодовали в сети.

При этом в комментариях отмечали, что власти принимают спешное решение, не подумав о народе.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Владислав Криклий назвал ориентировочные сроки возобновления работы общественного транспорта в Украине.

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