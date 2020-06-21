Украинцы будто забыли о войне, это позор, – Юсупова

Украинцы будто забыли о войне в Донбассе, они боятся коронавируса, но не войны.

Как заявила в интервью OBOZREVATEL известный волонтер Наталья Юсупова, она считает такое положение вещей позорным.

"Это ужасно. Я себе дала слово – ежедневно писать посты, сколько раненых, что происходит. К сожалению, об этом действительно стали меньше писать и волонтеры, и патриоты, телевидение также не показывает. Следит только несколько сайтов", – сказала она.

По словам Юсуповой, один военный погиб или трое, но это же три украинские семьи, которые потеряли своих близких.

"А сколько ребят умирает от ранений через год-два-три? Это очень трудно. Сын рассказывает, что в Америке идет военный – ему жмут руку, расступаются. А у нас такое отношение, знаете, наплевательское и хамское", – отметила волонтер.

Она предложила ввести уголовное наказание за пренебрежение к ветеранам.

"Не пускают военных в маршрутку, хамят им или даже плюют – это просто позор!" – добавила Юсупова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором ветеран АТО, потерявший на Донбассе ногу, вернулся к своему обидчику-водителю, который выгнал его из маршрутки.