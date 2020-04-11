Украинцы бросились домой на Пасху: на границе с Венгрией ажиотаж
В пункте пропуска "Чоп-Захонь" на границе Украины и Венгрии сейчас наблюдается аншлаг с венгерской стороны из-за массового возвращения украинцев домой из Европы на Пасху.
Видео с места опубликовано в Telegram-канале Виталий Глагола (official). На парковке возле границы видно множество авто с чешской, венгерской и регистрацией других стран.
Также в комментарии к видео отметили, что рядом с КПП много автобусов, которые привезли людей. Поскольку пассажирские перевозки временно приостановлены, граждане пользуются услугами частных перевозчиков на легковых авто.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
"По заявлению президента, все эти люди должны быть отправлены в принудительную обсервацию (помните, что творилось когда прилетел самолет с Вьетнама в Борисполь?), но их пускают домой на самоизоляцию перед Пасхой", – возмутился Глагола.
Также он объяснил, почему ажиотаж образовался именно на венгерской границе.
"Ибо Венгрия пропускает транзитом граждан Украины, а Словакия нет. Поэтому украинцы из Чехии, Австрии и других стран едут именно через Венгрию. И больше 2-х не собираются, ага..." – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину через восточную границу Польши с середины марта 2020 вернулись 89 000 человек. Среди них работники и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина. При этом в Польшу через ее восточную границу за это время приехало только 32 000 человек.