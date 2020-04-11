Украинцы бросились домой на Пасху: на границе с Венгрией ажиотаж

В пункте пропуска "Чоп-Захонь" на границе Украины и Венгрии сейчас наблюдается аншлаг с венгерской стороны из-за массового возвращения украинцев домой из Европы на Пасху.

Видео с места опубликовано в Telegram-канале Виталий Глагола (official). На парковке возле границы видно множество авто с чешской, венгерской и регистрацией других стран.

Также в комментарии к видео отметили, что рядом с КПП много автобусов, которые привезли людей. Поскольку пассажирские перевозки временно приостановлены, граждане пользуются услугами частных перевозчиков на легковых авто.

Ажиотаж на Украине-венгерской границе Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину через восточную границу Польши с середины марта 2020 вернулись 89 000 человек. Среди них работники и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина. При этом в Польшу через ее восточную границу за это время приехало только 32 000 человек.

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