Украинцы 66 лет назад устроили дерзкий бунт в ГУЛАГе: в сети вспомнили кровавую страницу истории СССР

В сети опубликовали снимки с Кенгирского восстания, известного в истории также как "40 дней свободы в ГУЛАГе", которое началось в мае 1954 года.

О событии таким образом решил напомнить в своем Twitter белорусский блогер Максим Мирович, подчеркнув, что протест начали заключенные украинцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В 1954 году украинцы подняли Кенгирское восстание в ГУЛАГе. Его пытались подавить танками, погибли сотни человек. Но восставшие победили – систему сталинских концлагерей ликвидировали", – написал он.

Кенгирское восстание Twitter Максима Мировича

По словам блогера, все, что осталось от тех событий – это память в виде рисунков и нескольких фото. Поэтому он посоветовал подписчикам рассказать о протесте, который произошел 66 лет назад, друзьям.

Кенгирское восстание Twitter Максима Мировича

"Моя тетя родная, еще жива, была там. И муж. Из Беларуси. Нам детям не рассказывали, так вскользь, общей фразой. Я больше прочитала сейчас. У нее Альцгеймера, хорошо, что не видит памятников усатому кровососу", "Достаточно взять в руки Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" и прочитать вторую главу... Хотя читать страшно... от того, с какой скоростью мы туда шагаем", "Фильм "Людоед", 1991 года – один из самых диких, что я видела об этом", "Охрана нацистских газовых камер негодует", "А возглавил это восстание белорус! Почему об этом не пишете?! Все украинцы только, да!?", "Это происходило у нас в Казахстане, который целиком превратили в тюрьму и ссылку", – пишут пользователи, подчеркивая, что они помнят.

Кенгирское восстание Twitter Максима Мировича

Кенгирское восстание Twitter Максима Мировича

Комментарии пользователей Twitter Максима Мировича

Комментарии пользователей Twitter Максима Мировича

Комментарии пользователей Twitter Максима Мировича

Скриншот Twitter Максима Мировича

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали фото с советского концлагеря ГУЛАГа, на котором запечатлены десятки заключенных парней. По лицам можно разглядеть, что они – почти совсем дети.