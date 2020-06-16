Украинцы 66 лет назад устроили дерзкий бунт в ГУЛАГе: в сети вспомнили кровавую страницу истории СССР

В сети опубликовали снимки с Кенгирского восстания, известного в истории также как "40 дней свободы в ГУЛАГе", которое началось в мае 1954 года.

О событии таким образом решил напомнить в своем Twitter белорусский блогер Максим Мирович, подчеркнув, что протест начали заключенные украинцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В 1954 году украинцы подняли Кенгирское восстание в ГУЛАГе. Его пытались подавить танками, погибли сотни человек. Но восставшие победили – систему сталинских концлагерей ликвидировали", – написал он.

Кенгирское восстание

По словам блогера, все, что осталось от тех событий – это память в виде рисунков и нескольких фото. Поэтому он посоветовал подписчикам рассказать о протесте, который произошел 66 лет назад, друзьям.

Кенгирское восстание

"Моя тетя родная, еще жива, была там. И муж. Из Беларуси. Нам детям не рассказывали, так вскользь, общей фразой. Я больше прочитала сейчас. У нее Альцгеймера, хорошо, что не видит памятников усатому кровососу", "Достаточно взять в руки Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" и прочитать вторую главу... Хотя читать страшно... от того, с какой скоростью мы туда шагаем", "Фильм "Людоед", 1991 года – один из самых диких, что я видела об этом", "Охрана нацистских газовых камер негодует", "А возглавил это восстание белорус! Почему об этом не пишете?! Все украинцы только, да!?", "Это происходило у нас в Казахстане, который целиком превратили в тюрьму и ссылку", – пишут пользователи, подчеркивая, что они помнят.

Кенгирское восстание

Кенгирское восстание

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали фото с советского концлагеря ГУЛАГа, на котором запечатлены десятки заключенных парней. По лицам можно разглядеть, что они – почти совсем дети.