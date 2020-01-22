Украинцу отменили смертный приговор в Малайзии

Украинцу Роману Золотареву, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор.

Как сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, экс-участник шоу "Х-фактор" Золотарев выехал из Украины в Бразилию на заработки, однако был вынужден вернуться из-за отмены договоренности с работодателем.

По пути назад он по просьбе незнакомых людей согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

Украинцу Роману Золотереву отменили смертный приговор в Малайзии Facebook/Людмила Денисова

Однако во время пересадки в международном аэропорту города Куала-Лумпур Золотарева задержали таможенные органы Малайзии. Оказалось, что в вещах впоследствии обнаружили наркотики.

29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил его к смертной казни через повешение.

"Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца. Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен", – написала Денисова.

На данный момент Золотарев уже вернулся в Украину и встретился со своей семьей.

Facebook/Людмила Денисова

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Таиланда собираются ввести смертную казнь для туристов, которые будут делать селфи с летящими самолетами над пляжем Май Кхао.

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