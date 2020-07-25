Знову чергове "перемир’я"...

При попередній владі нас теж намагались "примусити до миру" з терористами та окупантами.

Але серед тих владоможців все ж була більшість патріотів, які тверезо мислили і розуміли: якщо українці припинять стріляти в обороні своєї Держави, вони втратять свою державність...

Тепер же влада чомусь повірила, що Україну можна здати ворогам. Звідти всі процеси, що йдуть крайніми днями на Фронті російсько-української війни.

Пам’ятаю як в 14-му, зруйновану к@ц@п@ми Армію, теж розброювали і деморалізовували.

Тоді вперед вийшли Добровольці. І ми зупинили ворога, і відкинули його на сотні кілометрів із займаних позицій.

Зараз, якщо політичне керівництво держави, що тимчасово перебуває при владі, захоче стати "Зрадниками", що ж - ми дамо цьому раду.

Звертаюсь до українських Воїнів: не виконуйте злочинних антиконституційних і антидержавних наказів.

Капітуляція перед Кремлем - смерть нашої Держави....

Влада, яка виступає проти права Нації мати свою Державу - ворожа і приречена.

Українці, виступайте проти капітуляції! Підтримуйте акції Руху Опору Капітуляції та державницьких антикапітулянських сил!

Брати-Воїни: військовослужбовці Збройних Сил України, Національної Гвардії, Служби Безпеки України, працівники МВС, Добровольці - Держава знову у небезпеці!

Українська Добровольча Армія готова стати об’єднавчою платформою для всіх Людей Війни, для всіх патріотів, які вміють тримати у руках зброю та готові знову стати на захист Самостійності та Соборності нашої Держави.

Разом - сила!

Слава Україні!

Командувач УДА Дмитро Ярош