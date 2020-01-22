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22 января • обновлено в 10:47
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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Українці – велика нація, але чомусь постійно програють

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Сьогодні українці святкують День Злуки.

Немає нічого постійного в цьому світі. Я з самого дитинства хоча й встиг прожити 7 років в СРСР, та сприймав незалежну Україну як даність. Як щось непорушне, тягле, на тисячу років. Кордони на мапі здавались чимось настільки ж природним, як Карпати чи Чорне море.

І як все швидко змінилося за останні роки... І ще невідомо достеменно, що буде далі. Відчуття логічності історичного процесу пішло в небуття.

Це я до того, що сьогодні набагато більше свято за день, коли дві політичні групки лідерів УНР та ЗУНР 100 років тому підписали документ, який в реальності ніколи не діяв. Бо й ті, й ті мало того, що так в реальності ніколи й не об'єдналися, так ще й встигли попрацювати одне проти одного.

Сьогодні має бути день, коли ми відзначаємо тяглість української державної традиції. Соборність в плані того, що Українська Держава, в незалежності від кордонів та територій, є вічною, непорушною цінністю для всіх тих, хто вважає себе українцем. В незалежності від прізвищ президентів чи гетьманів.

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И тогда, может быть, Украина поправится...

День Соборності - це день єдності всіх, хто вважає, що Україна є політичним суб'єктом, а не об'єктом, що ми є не якоюсь там сірою чи буферною зоною між кимось там. Ні.

Ми - це велика нація. Яка через несприятливі обставини й власну інтелектуальну неміч постійно програвала, так. Але яка пройшла крізь бурі, в яких багато хто взагалі б не вижив. І проходить зараз через чергову. Але яка невпинно йде й неодмінно дійде до своєї мети. Ми маємо зайняти належне нам місце в світі. Рівного серед рівних.

Й спробуйте тільки не побачити символізму в тому, що перші смерті на Майдані відбулися саме 22 січня. Пам'ятаймо кожного, хто віддав своє життя за те, щоб Україна була Україною. Вірю в те, що організована українська

Нігоян, Жизневський, Сеник, Вербицький, як і решта Небесної Сотні - це люди, які поклали своє життя саме за те, щоби День Соборності набув нарешті цілком конкретного значення в сучасності й для нинішніх поколінь українців. Щоби ціна стала зрозумілішою. Щоби стало ясно, що ми потрібні тільки самим собі. Й що наша справа - це тільки наших рук діло.

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Богдана Буткевича
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Раскина Элла
Раскина Элла
Буткевич, ты там смотри не заперди всю улицу, так тебя пучит от пафоса :-) Почему вы проиграли? - патамушта "пороблено". Once a loser, always a loser
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Да уж, с такими членоротыми Жыткевичами у усраины "великое будущее"!))))
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