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Міха Анархіст
Міха Анархіст
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Українці досі сумують за радянським минулим

3.6т

"Шикарный" итог... :(

- лише половина населення хоче, щоб їхні діти жили в Україні, а кожен четвертий бачить свою дитину мешканцем Європи...

- майже половина населення вважає, що нам потрібно стати великою аграрною державою. (Жаль, что они не знают, что великих и в то же время аграных государств не бывает)...

Інша половина країни – прихильники розвитку високотехнологічних галузей і промисловості.

Новости
Політика Путіна може радикально змінитися?

Аграрний шлях частіше обирають жителі Заходу та Центру, технологічну еволюцію – Сходу і Півдня. (Жаль... запад когда-то был наукоемким...)

Третина українців досі сумує за радянським минулим. (это важный аспект для будущих выборов...)

Парадокс у тому, що поки Україна декларує курс на демократію, 28% населення країни чекає на прихід "вождя" (ну... парадокса не вижу - сильный и яркий Лидер не обязательно диктатор).

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Автор
Міха АнархістМіха Анархіст
Место
Украина
Объект
Европейский Союз
Источник
Источник:Facebook Міхі Анархіста
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