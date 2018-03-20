"Шикарный" итог... :(

- лише половина населення хоче, щоб їхні діти жили в Україні, а кожен четвертий бачить свою дитину мешканцем Європи...

- майже половина населення вважає, що нам потрібно стати великою аграрною державою. (Жаль, что они не знают, что великих и в то же время аграных государств не бывает)...

Інша половина країни – прихильники розвитку високотехнологічних галузей і промисловості.

Аграрний шлях частіше обирають жителі Заходу та Центру, технологічну еволюцію – Сходу і Півдня. (Жаль... запад когда-то был наукоемким...)

Третина українців досі сумує за радянським минулим. (это важный аспект для будущих выборов...)

Парадокс у тому, що поки Україна декларує курс на демократію, 28% населення країни чекає на прихід "вождя" (ну... парадокса не вижу - сильный и яркий Лидер не обязательно диктатор).