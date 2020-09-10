Украинцев ждет теплая и сухая погода: синоптики дали прогноз на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 11 сентября, будет теплой и сухой. Максимальная температура воздуха по стране достигнет 29 градусов.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ветер ожидается юго-западным с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

На западе страны днем прогнозируется от 20 до 22 тепла, ночью до +11. На Закарпатье теплее – 27 градусов днем и 15 ночью.

В северных и центральных областях ожидается от 21 до 23 тепла, ночью +11+13.

Теплее всего будет на востоке и юге Украины: днем +26+29, ночью от 13 до 15 тепла.

В Киеве 11 сентября осадков не будет, температура воздуха днем достигнет 20-22 тепла, ночью +11+13.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода почти во всех регионах до конца этой недели будет солнечной, сухой и теплой.

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