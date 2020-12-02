Снег с дождем и порывистый ветер: синоптик дала прогноз погоды для Украины на 3 декабря

Украину ждет ранняя зима – на севере, востоке и в центре 3 декабря возможны снег с дождем, на Западе будет преобладать сухая холодная погода.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Подобные погодные условия сложатся из-за расположения нашей страны в центре нескольких синоптических процессов.

Среди них – серьезный циклон на северо-западе Европы, небольшой циклон на юге Италии и мощный холодный антициклон на северо-востоке континента, уточнила она.

"3 декабря атмосферный фронт сдвинется так далеко на восток, как только позволит антициклон. Задержится снегом и дождем в восточных областях Украины, кое-где еще осадки завтра вероятны на севере, в центре и немного в Одесской области", – рассказала синоптик.

На западе, значительной территории юга и в Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ветер в Украине ожидается с юго-востока, порывистый.

Температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов, на юге – +2...+ 6 градусов.

"В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, но без каких-либо серьезных осадков. На дорогах гололедица. Ночью до -2 градусов, днем до +2 градусов", – отметила Диденко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по прогнозу синоптика "Укргидрометцентра" Натальи Голени, погода в декабре в Украине будет теплой. Начало месяца станет по-настоящему зимним и холодным, однако на "экваторе" ожидается потепление.